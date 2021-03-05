Шуфрич помогал Жириновскому бежать из Крыма и рассказал, как это было

Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич в 2014 году помогал скандальному российскому политику Владимиру Жириновскому бежать из Крыма. Фото: facebook.com/Пресс-служба-Нестора-Шуфрича

Народный депутат от партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич в 2014 году во время российского вторжения встречался в Крыму со скандальным российским политиком, лидером Либерально-демократической партии России Владимиром Жириновским.

А также занимался его эвакуацией с полуострова, поскольку его искусственно не выпускали. Об этом Шуфрич сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на власть".

"Я действительно встретился с Жириновским. И когда увидел, что его искусственно не выпускают из Симферополя, я обратился к Пашинскому с просьбой отправить его домой. Потому что до 11 утра закрыли воздушное пространство, позволили прилететь только Порошенко и мне. Украина, кстати, закрыла воздушное пространство. Они знали, что я прилетел от главы украинского государства и тогда решили, что Жириновскому лучше лететь домой. Там и без него всего хватало", - заявил политик.

Добавил, что в Крыму его встречали тогда уважительно. Утверждает, что летал на полуостров с мандатом Александра Турчинова, который тогда занимал пост в. о. президента. Зато Петра Порошенко "облили всем чем можно на площади перед Верховной Радой Крыма, потому что его там восприняли как предателя".

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Также Шуфрич рассказал, что он действительно встречался с коллаборантом Владимиром Константиновым, который в марте 2014 года был обвинен Генпрокуратурой в государственной измене.

"Мы много о чем договорились, но, к сожалению, на следующий день из-за разбалансировки и дезорганизации различных ветвей власти в Украине, которые не успели сформироваться, было возбуждено уголовное дело против Константинова и Аксенова и пошло-поехало", - отметил Шуфрич.

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 годапсевдо-референдум о его самоопределение. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.