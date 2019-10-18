Шуфрич опозорился перед журналистами

Нестор Шуфрич не знает статей Уголовного кодекса, которые защищают права журналистов. Фото: kiev.ua

Председатель комитета по свободе слова Нестор Шуфрич не смог назвать номера статей Уголовного кодекса Украины, которые защищают права журналистов.

"Номера сейчас не вспомню. Но уже раза четыре подписывал письма по содействию в расследовании именно этих статей", - сказал Шуфрич в программе Bihus.Info.

На уточняющий вопрос, что предусматривают статьи по защите журналистов, председатель комитета тоже не дал четкого ответа. Шуфрич только заметил, что в статье не менее 2 частей и максимальное наказание за вмешательство в журналистскую деятельность до 8 лет.

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Также в контексте разговора Шуфрич заявил о необходимости менять законодательство, чтобы правоохранители несли усиленную ответственность в случае ненадлежащего расследования преступлений против журналистов.

Верховную Раду призвали не поддерживать назначение бывшего "регионала", представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича главой комитета по вопросам свободы слова и подобрать на эту должность более достойную кандидатуру.