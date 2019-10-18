Шуфрич опозорился перед журналистами

 
Ексклюзивы
1/5
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 486
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1566
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2376
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2007
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2403
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3033
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1512
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4671
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2808
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 936
Фото
Все фото
4
5
3
15
5
&quot;Слуга народа&quot; носит сумку за 170 тыс. грн
"Слуга народа" носит сумку за 170 тыс. грн
&quot;СБУ, нравится?&quot;: кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
"СБУ, нравится?": кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
Полиция не захотела заводить дело на Мендель. Журналисты обратились в суд
Полиция не захотела заводить дело на Мендель. Журналисты обратились в суд
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
&quot;Нет капитуляции&quot;: митинг требует отказаться от &quot;формулы Штайнмайера&quot;
"Нет капитуляции": митинг требует отказаться от "формулы Штайнмайера"
Видео
Все видео
В Раде сегодня впервые допросят министров (онлайн)
В Раде сегодня впервые допросят министров (онлайн)
Друг Путина добывает в Украине уникальное сырье для российской оборонки
Друг Путина добывает в Украине уникальное сырье для российской оборонки
Запрет на рекламу азартных игр должен быть в законе - эксперт
Запрет на рекламу азартных игр должен быть в законе - эксперт
Рада определяет гонорары для обличителей коррупции – онлайн
Рада определяет гонорары для обличителей коррупции – онлайн
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4014
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7083
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1629
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 855
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
17 октября 2019
Просмотров: 387
Пригода з шершнем
Коли було холодно, наші шершні залягли в гнізді над вікном веранди й запакувалися там на зиму. А ось настали дні теплі, аж шовкові на дотик, і це ...
пятница, 18 октября 2019 12:37

Шуфрич опозорился перед журналистами

  Комментировать
Шуфрич опозорился перед журналистами
Нестор Шуфрич не знает статей Уголовного кодекса, которые защищают права журналистов. Фото: kiev.ua

Председатель комитета по свободе слова Нестор Шуфрич не смог назвать номера статей Уголовного кодекса Украины, которые защищают права журналистов.

"Номера сейчас не вспомню. Но уже раза четыре подписывал письма по содействию в расследовании именно этих статей", - сказал Шуфрич в программе Bihus.Info.

На уточняющий вопрос, что предусматривают статьи по защите журналистов, председатель комитета тоже не дал четкого ответа. Шуфрич только заметил, что в статье не менее 2 частей и максимальное наказание за вмешательство в журналистскую деятельность до 8 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Борьба против Украины и украинского народа" - нардепа от партии кума Путина поймали на оговорке

Также в контексте разговора Шуфрич заявил о необходимости менять законодательство, чтобы правоохранители несли усиленную ответственность в случае ненадлежащего расследования преступлений против журналистов.

Верховную Раду призвали не поддерживать назначение бывшего "регионала", представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича главой комитета по вопросам свободы слова и подобрать на эту должность более достойную кандидатуру.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шуфрич опозорился перед журналистами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
октября

Украинского поэта сожгли в заброшенном сарае

Чтобы засвидетельствовать чудо - опросили 113 свидетелей

Самое читаемое
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
15
 Просмотров: 145632
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера 2 Просмотров: 29691
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры Просмотров: 25014
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры Просмотров: 20296
Женщина построила забор из 50 тысяч бутылок
Женщина построила забор из 50 тысяч бутылок
2
 Просмотров: 16284
Политика
Фирма Гладковского получила 16 млн по тайным соглашениям с армией
Фирма Гладковского получила 16 млн по тайным соглашениям с армией Просмотров: 72
В МИД назвали новые сроки "нормандской встречи"
В МИД назвали новые сроки "нормандской встречи" 1 Просмотров: 783
Задержание Гладковского: адвокат рассказал, что сейчас с делом
Задержание Гладковского: адвокат рассказал, что сейчас с делом Просмотров: 117
Пристайко пообещал разобраться с компанией Дерипаски, которая действует в Украине
Пристайко пообещал разобраться с компанией Дерипаски, которая действует в Украине Просмотров: 180
Министр обороны отказался комментировать возможную потерю 30 населенных пунктов при разведении войск
Министр обороны отказался комментировать возможную потерю 30 населенных пунктов при разведении войск Просмотров: 351
Больше всего комментируют
12
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
4
Московская церковь придумала, как отомстит Греции за признание ПЦУ
3
Детективы НАБУ задержали Гладковского
3
Сколько украинцев поддерживает переход школ на украинский язык
2
Харьковский горсовет поддержал "формулу Штайнмайера"
Голосов: 12876
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua