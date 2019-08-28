Журналисты выступили против Шуфрича-главы Комитета по свободе слова

Верховную Раду призвали не поддерживать назначение бывшего "регионала", представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича главой комитета по вопросам свободы слова и подобрать на эту должность более достойную кандидатуру.
Об этом заявило медиадвижение "Медиа за осознанный выбор"
"Лидеры и члены этой политической силы не раз были замечены в использовании контролируемых ими медиа для манипуляций общественным мнением и пропаганды, в частности пророссийской. Так, один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук последовательно продвигает в Украине интересы страны-агрессора, в частности из-за манипуляций и цензуры в фактически подконтрольных ему СМИ ", - заявляют журналисты.
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В организации "Детектор Медиа" сообщили, что телеканалы соратника Медведчука Тараса Козака "112 Украина", NewsOne и ZiK систематически воспроизводят пропагандистские месседжи, продвигаемых российскими федеральными каналами.
Кроме того, авторы заявления назвали каналы, связанные с Медведчуком, распространителями "языка вражды и гендерных стереотипов" и упрекнули им грубыми манипуляциями на теме свободы слова.
В заявлении также сказано, что телеканал "Интер", который принадлежит еще одному представители "Опоплатформы" Сергею Левочкину, активно используется для пиара этой политсилы.
Кандидатуры на руководящие должности в парламентских комитетах утвердила подготовительная депутатская группа.
В частности, предлагается, что комитет по вопросам свободы слова возглавит Нестор Шуфрич.
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