Шуфрич оказался самым большим говоруном в Раде

Первое место по времени выступлений в Верховной Раде девятого созыва имеет председатель комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич. Об этом сообщил общественное движение "Чесно"

Выступления Шуфрича в целом заняли почти 16 часов. Это даже больше, чем у вице-спикера парламента. 7 сентября, только начался новый парламентский год работы, Шуфрич традиционно вышел к трибуне.

В то же время, наибольшее количество выступлений за два года работы в ВР этого созыва ожидаемо имеют руководство парламента - спикер Дмитрий Разумков и первый заместитель Руслан Стефанчук - 1365 и 844 соответственно.

Это логично, ведь они ведут и модерируют заседание парламента и берут слово каждый раз, когда объявляют рассмотрение законопроектов, выступления нардепов, комментируют ход заседания парламента и тому подобное. На третьем месте по количеству выступлений занимает Шуфрич - 723 выступления за два года.

На втором месте по продолжительности выступлений - заместитель председателя ВР, представитель "Батькивщины" Елена Кондратюк. Значительная часть выступлений Кондратюк связана с тем, что она зачитывает пятничные обращение депутатов в парламенте. Подавляющее большинство выступлений приходятся именно на пятницу.

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На третьем месте по времени выступлений еще один представитель ОПЗЖ Александр Колтунович - у него 497 выступлений на протяжении двух лет работы парламента, которые в целом занимают более 10 час. Колтунович в январе прошлого года вместе с нардепами ОПЗЖ занимался поправочным спамом к законопроекту о рынке земли. Нардеп подал 511 поправок, на голосовании которых как раз и настаивал при рассмотрении.

На четвертом и шестом местах нардепы от "Батькивщины" Вадим Ивченко и Сергей Власенко, которые имеют около девяти часов речей (394 выступления в Ивченко и 404 у Власенко).

В июле в Офис генерального прокурора и Национальную полицию подали заявление о совершении преступления нардепом Шуфричем. Заявление написал депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.