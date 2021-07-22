На Шуфрича подали заявление о совершении преступления

В офис генерального прокурора и Национальную полицию подали заявление о совершении преступления нардепом из прокремлевской ОПЗЖ Нестором Шуфричем. Заявление написал депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.
Поводом для этого стали заявления Шуфрича о крымских татарах в эфире телеканала "Россия 1".
"Он перешел от ляпания языком к действиям, за которые нужно привлекать к уголовной ответственности.
В эфире телеканала государства-агрессора начал активно разжигать национальную рознь, рассказывая, что ранее крымские татары похищали наших женщин, а теперь признаются коренным народом Украины", - написал Юрчишин в Facebook.
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Шуфрич наговорил на публичные призывы, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства коренного народа Украины, крымских татар, отметил депутат.
"Что в соответствии Уголовным кодексом Украины является уголовно наказуемым деянием. С лишением свободы до 3 лет.
За разжигание национальной розни должно быть соответствующее наказание, и теперь этим займется прокуратура с Национальной полицией.
Будем следить за ходом рассмотрения заявления и последующим открытием уголовного производства", - заявил Юрчишин.
1 июля Верховная Рада приняла закон "О коренных народах Украины". Согласно закону, коренными народами Украины являются: крымские татары, караимы, крымчаки.
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