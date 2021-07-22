На Шуфрича подали заявление о совершении преступления

 
Ексклюзивы
1/5
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 414
Херсонские, азербайджанские: в Украине начался сезон грунтовых арбузов
Херсонские, азербайджанские: в Украине начался сезон грунтовых арбузов
Просмотров: 63
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 288
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 414
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 981
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 207
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 414
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1197
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 900
Наш символический капитал бесконечно перетягивали за северные границы – Наталья Кривда
Наш символический капитал бесконечно перетягивали за северные границы – Наталья Кривда
Просмотров: 423
Фото
Все фото
11
9
3
3
4
СБУшник, прокурор и полицейский работали на российское ФСБ: разоблачили агентурную сеть
СБУшник, прокурор и полицейский работали на российское ФСБ: разоблачили агентурную сеть
Рок-музыкант, бывший узник Кремля и экс-вице-спикер: на 197-м округе появились потенциальные кандидаты
Рок-музыкант, бывший узник Кремля и экс-вице-спикер: на 197-м округе появились потенциальные кандидаты
Нардепа с ОПЗЖ облили зеленкой
Нардепа с ОПЗЖ облили зеленкой
Зеленский получил контроль над Верховной Радой
Зеленский получил контроль над Верховной Радой
Пророчество Разумкова почти сбылось - в Раду пришли 99 депутатов
Пророчество Разумкова почти сбылось - в Раду пришли 99 депутатов
Видео
Все видео
Мендель, которая работает на канале Ахметова, не захотела называть его олигархом
Мендель, которая работает на канале Ахметова, не захотела называть его олигархом
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Ермак - "второе лицо государства", Стерненко - "убийца": что написала Мендель в книжке
Ермак - "второе лицо государства", Стерненко - "убийца": что написала Мендель в книжке
Нардеп Шевченко спел перед Лукашенко
Нардеп Шевченко спел перед Лукашенко
Интервью
1/5
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 288
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 981
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 630
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 396
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 531
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
22 июля 2021
Просмотров: 27
До мамонтів
Ніколи не був на Місяці. А оце думаю: якби побував, то що б із того вийшло? Мабуть, нічого такого, чого б уже не пережив на Землі. За останні тижні ...
четверг, 22 июля 2021 18:15

На Шуфрича подали заявление о совершении преступления

  Комментировать
На Шуфрича подали заявление о совершении преступления
Шуфрич занимался разжиганием национальной розни, сообщил Юрчишин. Фото: rbc.ua

В офис генерального прокурора и Национальную полицию подали заявление о совершении преступления нардепом из прокремлевской ОПЗЖ Нестором Шуфричем. Заявление написал депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Поводом для этого стали заявления Шуфрича о крымских татарах в эфире телеканала "Россия 1".

"Он перешел от ляпания языком к действиям, за которые нужно привлекать к уголовной ответственности.

В эфире телеканала государства-агрессора начал активно разжигать национальную рознь, рассказывая, что ранее крымские татары похищали наших женщин, а теперь признаются коренным народом Украины", - написал Юрчишин в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канал Мураева отделался штрафом за оскорбительные заявления в адрес Вооруженных сил Украины

Шуфрич наговорил на публичные призывы, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства коренного народа Украины, крымских татар, отметил депутат.

"Что в соответствии Уголовным кодексом Украины является уголовно наказуемым деянием. С лишением свободы до 3 лет.

За разжигание национальной розни должно быть соответствующее наказание, и теперь этим займется прокуратура с Национальной полицией.

Будем следить за ходом рассмотрения заявления и последующим открытием уголовного производства", - заявил Юрчишин.

1 июля Верховная Рада приняла закон "О коренных народах Украины". Согласно закону, коренными народами Украины являются: крымские татары, караимы, крымчаки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Шуфрича подали заявление о совершении преступления». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти актрисы

Погиб партизан, за голову которого обещали миллион франков

"Посол французской песни" празднует 75 лет

Фінансист открыл континент

Террорист расстрелял 77 людей

Самое читаемое
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 8 Просмотров: 21195
Суркис уничтожает карьеру Супряги
Суркис уничтожает карьеру Супряги
 Просмотров: 7857
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
 Просмотров: 5625
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
8
 Просмотров: 4572
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
 Просмотров: 4473
Политика
Монастырский отреагировал на пьяную судью за рулем
Монастырский отреагировал на пьяную судью за рулем Просмотров: 63
72-я бригада получила комплект видеоразведки от Порошенко
72-я бригада получила комплект видеоразведки от Порошенко Просмотров: 72
Мендель, которая работает на канале Ахметова, не захотела называть его олигархом
Мендель, которая работает на канале Ахметова, не захотела называть его олигархом
 Просмотров: 252
Украина не должна воспринимать "договорняки" за своей спиной - Порошенко о Северном потоке-2
Украина не должна воспринимать "договорняки" за своей спиной - Порошенко о Северном потоке-2 Просмотров: 153
Жалоба России против Украины в ЕСПЧ имеет пропагандистский смысл - Офис президента
Жалоба России против Украины в ЕСПЧ имеет пропагандистский смысл - Офис президента Просмотров: 72
Больше всего комментируют
8
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
2
Оценивать качество следствия по делу Шеремета можно будет после приговора суда - Монастырский
2
Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
1
"С кузовов автомашин текла кровь". Судилище над Кенгирскими повстанцами
1
Пенсионерка с пилой: история радикальной борьбы с посиделками на лавочках получила продолжение
Голосов: 7812
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть