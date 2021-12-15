Шуфрич и Кива хотели выгнать журналиста Мокрика из Рады – комитет не поддержал

Комитет заседал в среду, 15 декабря. Фото: Facebook.com/danylo.mokryk

Комитет по свободе слова не поддержал лишение аккредитации журналиста Bihus.info Даниила Мокрика.

Об этом журналист сообщил в Facebook.

Лишить аккредитации Мокрика хотел нардеп от ОПЗЖ Илья Кива из-за распространения недостоверной информации.

"Моя позиция была максимально проста: есть Положение об аккредитации журналистов в Верховной Раде, и там есть пункт 20, в котором перечислены основания для лишения аккредитации. Вот они все:

"...в случае неоднократного или грубого нарушения лицом порядка и процедуры работы Верховной Рады, порядка допуска в помещения Верховной Рады, условий и общего режима работы парламента, установленного в Верховной Раде порядка доступа к информации и документам и техническим средствам".

Точка. Если такие нарушения не зафиксированы, лишать аккредитации нет оснований", - сообщил журналист.

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Председатель комитета, нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич предлагал лишить Мокрика аккредитации. Основания для этого усматривала и руководитель пресс-службы ВР Ирина Кармелюк.

Однако комитет в целом это предложение не поддержал.

1 декабря Bihus.info опубликовали материал о деньгах и золоте, якобы найденном во время обыска в доме Кивы. Впоследствии редакция принесла извинения и признала, что часть фото, полученных от источника в правоохранительных органах, касается другого дела. В феврале Кива обматерил Мокрика, который спросил нардепа об отмывании денег через конвертационные центры. В апреле журналист публиковал расследование о поддельной научной диссертации Кивы.