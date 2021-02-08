Судью Вовка не привели в суд, потому что не нашли

Волка во второй раз попытаются привести в суд. Фото: "Цензор.нет"

Главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка не доставили в Высший антикоррупционный суд для избрания меры пресечения.

Его не смогли найти, сообщила прокурор по делу Олег Макар, передает hromadske.

Волка не смогли найти по всем известным адресам проживания и места работы.

Обвинение выдвинуло ходатайство о повторном приводе Вовка в суд. Прокурор отметил, что обвиняемый знал о судебном заседании. Он не явилась в суд без уважительной причины.

Следственный судья Андрей Бицюк во 2-й раз позволил НАБУ принудительно привести Вовка.

На следующий раз его попытаются привести 16 февраля в 14:00.

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По состоянию на 13:00 Вовка в ОАСК не было. В его приемной сообщили, что главы суда не было и на работе. Раньше говорили, что судья ежедневно приходит.

Подозреваемый в создании преступной организации председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк назвал незаконным решение Высшего антикоррупционного суда принудительно доставить его в ВАКС. Об этом он написал в Facebook в понедельник утром.