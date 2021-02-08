Судью Вовка не привели в суд, потому что не нашли

 
Ексклюзивы
1/5
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 324
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
1 Просмотров: 2205
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 8982
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1575
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 558
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 243
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 2079
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Просмотров: 4815
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Просмотров: 7299
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 279
Фото
Все фото
9
8
3
8
7
Под телеканалами &quot;Интер&quot; и &quot;Наш&quot; пикетировали. Требовали закрыть
Под телеканалами "Интер" и "Наш" пикетировали. Требовали закрыть
Тимошенко с ОПЗЖ заблокировала Раду
Тимошенко с ОПЗЖ заблокировала Раду
Кризис закончился: &quot;слуга&quot; пришла в Раду в сережках 50 минимальных пенсий
Кризис закончился: "слуга" пришла в Раду в сережках 50 минимальных пенсий
Эпическая музыка и нога крупным планом: Разумков запустил ролик с собой
Эпическая музыка и нога крупным планом: Разумков запустил ролик с собой
Зеленский рассказал о &quot;отдельных группах&quot; и &quot;меняющихся интересах вместо правды&quot;
Зеленский рассказал о "отдельных группах" и "меняющихся интересах вместо правды"
Видео
Все видео
Мендель напомнили, как она мило "лялякала" с каналом Медведчука
Мендель напомнили, как она мило "лялякала" с каналом Медведчука
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Зеленский в видеообращении прокомментировал закрытие каналов Медведчука
Зеленский в видеообращении прокомментировал закрытие каналов Медведчука
NewsOne, "112" и ZIK закрыли. Где теперь будут врать депутаты ОПЗЖ?
NewsOne, "112" и ZIK закрыли. Где теперь будут врать депутаты ОПЗЖ?
Интервью
1/5
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 108
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 243
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 279
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 468
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
Просмотров: 1098
Колонка
07 февраля 2021
Просмотров: 684
Підпишись
– Підписана на найпопулярніших блогерів. Розповідають про все, – каже Аліна. У декреті не випускала з рук смартфона, навіть коли ...
понедельник, 08 февраля 2021 18:24

Судью Вовка не привели в суд, потому что не нашли

  Комментировать
Судью Вовка не привели в суд, потому что не нашли
Волка во второй раз попытаются привести в суд. Фото: "Цензор.нет"

Главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка не доставили в Высший антикоррупционный суд для избрания меры пресечения.

Его не смогли найти, сообщила прокурор по делу Олег Макар, передает hromadske.

Волка не смогли найти по всем известным адресам проживания и места работы.

Обвинение выдвинуло ходатайство о повторном приводе Вовка в суд. Прокурор отметил, что обвиняемый знал о судебном заседании. Он не явилась в суд без уважительной причины.

Следственный судья Андрей Бицюк во 2-й раз позволил НАБУ принудительно привести Вовка.

На следующий раз его попытаются привести 16 февраля в 14:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одиозный председатель ОАСК Вовк выбросил повестку о вызове в ВАКС

По состоянию на 13:00 Вовка в ОАСК не было. В его приемной сообщили, что главы суда не было и на работе. Раньше говорили, что судья ежедневно приходит.

Подозреваемый в создании преступной организации председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк назвал незаконным решение Высшего антикоррупционного суда принудительно доставить его в ВАКС. Об этом он написал в Facebook в понедельник утром.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Судью Вовка не привели в суд, потому что не нашли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
февраля

Украина подписала документ с НАТО

Самое читаемое
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
10
 Просмотров: 133015
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
6
 Просмотров: 30429
Финалистка &quot;Супер модели&quot; снялась в откровенных позах
Финалистка "Супер модели" снялась в откровенных позах
8
 Просмотров: 23023
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
5
 Просмотров: 17109
Гороскоп на 8-14 февраля: как правильно встретить год Быка по китайскому календарю
Гороскоп на 8-14 февраля: как правильно встретить год Быка по китайскому календарю
 Просмотров: 14742
Политика
Как Минздрав будет убеждать людей вакцинироваться
Как Минздрав будет убеждать людей вакцинироваться
Дети 4 нардепов стали депутатами
Дети 4 нардепов стали депутатами
5
 Просмотров: 1170
Дело Татарова: НАБУ третий раз обратилось к Венедиктовой
Дело Татарова: НАБУ третий раз обратилось к Венедиктовой 1 Просмотров: 198
США помогут Украине с хранением вакцины
США помогут Украине с хранением вакцины Просмотров: 153
Украина подписала документ с НАТО
Украина подписала документ с НАТО
 Просмотров: 405
Больше всего комментируют
3
Украинцев удивят на День независимости
2
РосСМИ ведут информационную войну против американских вакцин
2
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
2
Украина еще получит за блокирование "каналов Медведчука" - Кулеба
1
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Голосов: 5552
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть