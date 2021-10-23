Судья задекларировал миллионы наличных - объяснил, что дописал лишние нули

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки уголовного преступления в декларации судьи Ковпаковского районного суда города Сумы Бориса Хитрова.

Об этом сообщает "Слово і діло"

Львиная доля найденных нарушений касается недвижимости судьи. В частности, Хитров не указал в декларации за прошлый год земельный участок его жены в Сумской области площадью 1538 кв. м.

Минимальная рыночная стоимость участка составляет 695 тыс. грн.

Также судья не указал стоимость нежилого помещения в Сумах площадью 1281 кв. м, которое принадлежит его жене. По данным НАПК, цена недвижимости - 3,5 млн грн.

По данным агентства, Хитров скрыл и стоимость квартиры жены в Сумах.

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Кроме этого, декларант отразил в декларации свои наличные - 410 тыс грн, а когда НАПК спросило о происхождении этих средств, он сообщил, что, возможно, нечаянно допустил невнимательность и отметил лишний ноль, записав не 41 тысячу. В Нацагентстве этих объяснений не учли.

Также судья указал в декларации наличные жены - 2,4 млн грн. А во время объяснений для НАПК заявил, что также нечаянно написал лишний ноль.

Объяснения НАПК учло, потому законность получения средств женой и возможность их остатка на конец отчетного периода подтвердилась информацией Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов.

Нацагентство подсчитало, что недостоверные сведения в декларации отличаются от достоверных на 1 млн 199 тыс. грн.

В действиях субъекта декларирования есть признаки преступления, заявили в НАПК.

Если вину Хитрова докажут в суде, он заплатит 42,5 - 51 тыс. грн штрафа или пойдет на общественные работы 150-240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Жена заместителя генерального прокурора Ирины Венедиктовой Алексея Симоненко приобрела в 2017 году новый Mercedes по цене в 20 раз ниже указанной в таможенной декларации. А в декларации заместителя председателя Службы безопасности Украины Владимира Горбенко обнаружили недостоверности на почти 2,5 млн грн.