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Судебная система доказала свою негодность - Зеленский

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Судебная система доказала свою негодность - Зеленский
Зеленский рассказал о судебной системе в Украине. Фото: АП

В Украине необходимо реформировать судебную систему, потому что она "доказала свою непригодность".

Вопросы судебной реформы вынесут на обсуждение на очередном Всеукраинском форуме "Украина 30", заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП.

Украинцы не доверяют судам из-за их коррумпированности. Президент надеется, что ситуацию удастся исправить.

"Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта организация очень коррумпированная и слишком шаткая. Мы должны это изменить, потому что именно изменения в судебной системе являются залогом сильной Украины, где защищены права каждого гражданина", - пояснил Зеленский.

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23 февраля 2021 Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

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