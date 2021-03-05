Судебная реформа в Украине. Послы G7 призывают к прозрачному отбору

Украинцы должны иметь справедливое правосудие, говорится в заявлении. Фото: pixabay.com

Послы стран "Большой семерки" призвали съезд судей Украины отложить назначения в Высший совет правосудия и Конституционного суда до установления прозрачных процессов отбора.

Соответствующее заявление опубликовали в пятницу.

Послы встретились с председателями Верховного суда и Совета судей и "подчеркнули стремление помочь Украине в проведении судебной реформы, которая обеспечит беспристрастное, независимое, профессиональное, подотчетное и справедливое правосудие для всех украинцев".

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"Важнейшей частью всесторонней реформы, которая включает реформу Высшего совета правосудия, является обеспечение добродетели, этичности и квалифицированности кадров, что получают назначения в судебной системе.

С этой целью послы призвали Съезд судей отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционного суда, до установления прозрачных и заслуживающих доверия процессов отбора", - говорится в тексте.

3 марта Верховная Рада проголосовала в 1-м чтении за изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей. В общественной организации Центр противодействия коррупции заявили о провале обновления Высшей квалификационной комиссии судей — органа, который занимается отбором и оценкой судей.