Рада одобрила законопроект о судах. Активисты говорят о "треше"

"За" голосовали депутаты из "Слуги народа". Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

Верховная Рада проголосовала в 1-м чтении за изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей.

"За" проголосовали 227 депутатов - фракция "Слуга народа" и группа "Доверие".

Предлагается, чтобы в состав конкурсной комиссии по вопросам добродетели входили 3 человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей, и 3 человека, предложенные соответственно Советом прокуроров, Советом адвокатов, Национальной академией правовых наук, пишет "РБК-Україна".

Предполагается, что ВККС состоит из 16 членов, назначаемых Высшим советом правосудия по результатам конкурса сроком на 4 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полная ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском

В общественной организации Центр противодействия коррупции заявили о провале обновления Высшей квалификационной комиссии судей - органа, который занимается отбором и оценкой судей.

"Депутаты проголосовали в 1-м чтении за законопроект №3711д, который полностью отдает формирования ВККС в руки Высшего совета правосудия.

ВРП - это тот самый орган, который крышует подонков в мантиях и преследует независимых судей. ВРП оставила на должностях судей Майдана и отмазывает мафию с ОАСК.

Теперь именно члены ВРП на пару с Советом судей будут избирать будущий состав ВККС.

Год назад Совет судей делегировал в конкурсную комиссию: судью, которой якобы должен был передать взятку член ВРП Павел Гречкивский; судью, который ездил на автомобиле, оформленной на секретаршу; судью, который принимал решение о разрешении на добычу янтаря в "янтарном деле", которое расследует НАБУ.

Как вы думаете, за кого будут голосовать такие судьи в конкурсной комиссии? Ведь именно от будущей ВККС зависит, пройдут ли они квалифоценивание, или будут позорно уволены", - написала в Facebook активист Галина Чижук.

Депутаты проголосовали "треш", заявил председатель ЦПК Виталий Шабунин.

"Несмотря на предостережения Венецианской комиссии, заявления ЕС и многотысячные митинги возмущенного несправедливостью общества, вы снова имитируете судебную реформу, отдавая рычаги влияния в руки отвратительных представителей судебной системы.

Мы традиционно сделаем все для того, чтобы ваши избиратели об этом узнали", - обратился к депутатам общественный деятель.

Президент Владимир Зеленский пообещал "успешную судебную реформу". "Чтобы в Украине наконец работали только честные, независимые, справедливые суды. Суды, где определяющей будет буква закона, а не цифра в конверте. Это решение мы воплотим в жизнь", - заявлял он в прошлый понедельник.