Судебная реформа, реставрация замков и музеев: обещания Зеленского на 2021 год

Дорог построят в 1,5 раза больше, чем в 2020-м, говорил Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сделал ряд обещаний на 2021 год.

Реформы

Зеленский обещал начать судебную реформу, напоминает портал "Слово і діло"

"Мы запустили Высший антикоррупционный суд, и уже есть приговоры - он работает больше года. Я считаю, что это важно, потому что больное место в Украине - это суды, сейчас мы "воюем" с некоторыми судьями Конституционного суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру. У них ничего не получится. Мы все это переформатируем. И следующий большой шаг - глобальная судебная реформа в Украине, которую мы начнем воплощать со следующего года, так как уже подготовлено много законов, подготовленные этапы внедрения этих реформ", - сказал президент в интервью The New York Times в прошлом году.

1 июля должен заработать рынок сельскохозяйственной земли. Зеленский говорил, что запуск могут отложить, если не будет обеспечена подготовка к нему: "Если не будут готовы нормальные кадастры и так далее, ну, значит, продолжим этот срок".

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Социальные обещания

В течение 2021 года Зеленский пообещал увеличить минимальную зарплату до 6,5 тыс. грн. Сначала это хотели сделать с 1 июля, но потом перенесли такое повышение до 1 декабря.

Также Зеленский обещал в этом году разработать программу поддержки пенсионеров, которым исполнилось 75 лет. С 1 июля пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет будут дополнительно выплачивать по 400 грн, предусмотрено в бюджете.

На время отопительного сезона 2020/2021 президент обещал почти наполовину снизить тарифы на отопление.

Программа "Большая стройка"

На этот год Зеленский обещал начать реставрацию 100 туристических магнитов - замков, музеев, исторических, культурных мест.

Также обещал строительство аэропортов. "Построим, я уверен, через два-три года все аэропорты, которые нужны в Украине", - говорил в сентябре президент.

Зеленский заявлял, что в этом году дорог построят в полтора раза больше, чем в 2020-м.

Обещал обеспечить 210 приемных отделений медицинским оборудованием, 450 новых машин скорой помощи.

24 декабря Национальное антикоррупционное бюро опубликовало видео, на котором подозреваемый в захвате государственной власти председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк без верхней одежды идет по заснеженному тротуару, а детектив зачитывает ему требование прийти на заседание суда. Вовк выбросил повестку из машины.