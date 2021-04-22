Судье ОАСК назначили залог в 200 тыс. грн. Прокуратура просила миллион

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для судьи Окружного административного суда города Киева Богдана Санина.
В четверг суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и определил судье залог в 227 тыс. грн.
Детектив Национального антикоррупционного бюро и прокурор САП просили избрать судье 1 млн грн залога, сообщает "Слово і діло"
Отдельно на Санина возложили обязательства:
- прибывать по первому требованию;
- сообщать о смене места проживания и работы;
- воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении. Речь идет, в частности, о председателе ОАСК Павле Вовке, его заместителях Евгении Аблове и Владимире Келеберде.
Судья Санин фигурирует в деле "пленок ОАСК".
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13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".
Законопроект планируют рассмотреть до конца апреля.
В сентябре прошлого года НАБУ опубликовало записи якобы разговоров председателя ОАСК Павла Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - идет речь в разговорах.
НАБУ обвиняет председателя суда в создании преступной организации, попытке захвата государственной власти.
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