Судье ОАСК назначили залог в 200 тыс. грн. Прокуратура просила миллион

Судья Санин фигурирует в деле "пленок ОАСК".

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для судьи Окружного административного суда города Киева Богдана Санина.

В четверг суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и определил судье залог в 227 тыс. грн.

Детектив Национального антикоррупционного бюро и прокурор САП просили избрать судье 1 млн грн залога, сообщает "Слово і діло"

Отдельно на Санина возложили обязательства:

- прибывать по первому требованию;

- сообщать о смене места проживания и работы;

- воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении. Речь идет, в частности, о председателе ОАСК Павле Вовке, его заместителях Евгении Аблове и Владимире Келеберде.

Судья Санин фигурирует в деле "пленок ОАСК".

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13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева". Законопроект планируют рассмотреть до конца апреля. В сентябре прошлого года НАБУ опубликовало записи якобы разговоров председателя ОАСК Павла Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - идет речь в разговорах. НАБУ обвиняет председателя суда в создании преступной организации, попытке захвата государственной власти.