Суд во второй раз отказался арестовывать имущество Ющенко

Следователь просил арестовать имущество политика, чтобы в дальнейшем обеспечить его конфискации. ФОТО: Facebook Виктор Ющенко

Печерский райсуд Киева во второй раз не позволил следователю Генеральной прокуратуры арестовать имущество третьего президента Виктора Ющенко.

Следователю отказали 9 и 25 июля, отмечает "Судебный репортер" со ссылкой на решение суда.

Следователь просил арестовать имущество политика, чтобы в дальнейшем обеспечить его конфискации.

Речь идет о четырех участках на территории Старобезрадичивського сельсовета на Киевщине, часть участков в Новых Безрадичах, кафетерий с жилым помещением, дома, хозяйственные постройки и сооружения.

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24 мая Ющенко составили уведомление о подозрении в завладении госимуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления служебным положением. А именно о завладении комплексом "Пуща Водица" урочища "Межигорье" за якобы сговора с несколькими чиновниками. Имущество оценивается в 540 000 000 гривен, впрочем суд не получил подтверждающих документов. Сам Ющенко обвинения отвергает.