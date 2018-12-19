Суд решил судьбу иска Насирова против врача, котрый его разоблачил

В "Феофании" утверждали, что у Насирова серьезные проблемы со здоровьем. Фото: Еспресо.TV

Подозреваемый в злоупотреблении служебным положением экс-глава ГФС Роман Насиров проиграл суд против врача Максима Соколова, который признал неправильным диагноз экс-чиновника.

Судья Шевченковского райсуда Киева полностью отклонила иск Насирова, передает "Центр противодействия коррупции".

Насиров обвинял врача и медицинское учреждение в разглашении диагноза и в предоставлении ему помощи без согласия. Он требовал признать эти действия незаконными и компенсировать ему 1 млн грн.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

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Экс-глава ГФС Роман Насиров подал в суд на врача Максима Соколова и требовал компенсировать 1 млн грн. Детективы НАБУ обращались к его институту с просьбой обследовать состояние здоровья Насирова. Как председатель комиссии, Соколов давал показания в суде по этому делу. Он под присягой опроверг диагноз, который Насирову поставили в клинике "Феофания".