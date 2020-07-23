Суд просят запретить партию Шария

Прокремлевского блогера Шария показывают на телеканалах, связанных с кумом президента РФ Медведчуком

Окружной административный суд города Киева просят обязать Министерство юстиции обратиться в суд о запрете деятельности Партии Шария. Об этом сообщили в ОАСК в четверг.

Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста.

Речь идет о непринятии решения о несоответствии деятельности партии требованиям Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

В то же время истец просит суд обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности Партии Шария на территории Украины и отменить соответствующую государственную регистрацию.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному иску.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Длина 92 метра. Цена - $200 млн. На какой яхте ходит Медведчук

Ранее журналисты сообщали, что Анатолий Шарий обладает виллой стоимостью около миллиона евро в городке Рода-де-Бара в Испании.