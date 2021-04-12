Суд признал противоправным протокол об итогах голосования на 87-м округе

Окружная избирательная комиссия завершила подсчет голосов на 8-е сутки. Фото: @chesno_movement

Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии об установлении итогов голосования на 87-м избирательном округе. Об этом заявил кандидат в народные депутаты от партии "За будущее" Александр Шевченко.

"Фактически ОИК нивелирована часть голосов избирателей на некоторых участках и не включила их голоса к общему протоколу.

Собственно, именно эти участки мы отстояли в судах и по ним есть соответствующие решения Фемиды", - написал Шевченко в Facebook в понедельник.

Он добавил, что теперь дело за Центральной избирательной комиссией.

"Именно она вправе отменить прокол, учитывая решение суда", - заявил Шевченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацполиции надо разгадать загадку: в какой момент исчезли бюллетени - "Опора"

28 марта в округе № 87 проходили выборы народного депутата. Кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк и от "За будущее" Александр Шевченко заявляли о своей победе. В минувшую среду Центральная избирательная комиссия возобновила подсчет голосов на округе. Перед этим комиссия теряла кворум. Нардепы из парламентской фракции "СН" поехали в округ "выяснить ситуацию с подсчетом голосов". Подсчет голосов комиссия завершила на 8-е сутки. По данным ЦИК, за Вирастюка проголосовали 31,25%, Шевченко - 29,69%, кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,86%. Разница между Вирастюком и Шевченко - 749 голосов. "ЦИК будет детально прорабатывать все материалы от ОИК и в пределах своих полномочий устанавливать результаты выборов с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу", - заявил председатель ЦИК Олег Диденко.