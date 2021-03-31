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среда, 31 марта 2021 10:56

Суд отменил арест дома любовницы Януковича
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Фото: telegraf.com.ua

Высший антикоррупционный суд отменил арест имения якобы любовницы лишенного звания президента, беглеца Виктора Януковича Любви Полежай. О решении суда от 26 марта сообщает "Телеграф"

В решении судьи Веры Михайленко говорится об отмене наложенного в феврале 2015 арест на дом площадью 417 кв.м на улице Святославской в селе Нови Петривци.

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По информации из реестра, арест наложили из-за сожительства Полежай с Януковичем и вероятности принадлежности дома самому экс-президенту или покупки этого имущества за его деньги. Право собственности на здание было получено уже во время Революции достоинства - 24 декабря 2013 года.

Имение расположился недалеко от резиденции "Межигорье". Также женщине принадлежит приусадебная земля площадью 0,15 га в массиве "Лазаревый сад", приобретенная в июле 2013 года.

В феврале 2014 года Любовь Полежай якобы покинула Украину, сбежав вместе с Януковичем. СМИ сообщали, что живя в России, она родила экс-президенту сына.

19 марта СНБО ввела экономические санкции в отношении Виктора Януковича.

Сторона обвинения имеет право начать касательно него процедуру экстрадиции, сообщил Офис генпрокурора.

24 января 2019 года Оболонский райсуд города Киева заочно признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Тюремный срок начнут отсчитывать после ареста.

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