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четверг, 25 марта 2021 15:25

Прокуратура заговорила об экстрадиции Януковича

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Прокуратура заговорила об экстрадиции Януковича
Янукович скрывается в России. Фото: Reuters

Cторона обвинения имеет право начать касательно лишенного звания президента Виктора Януковича процедуру экстрадиции по делу о захвате государственной власти. Об этом сообщил Офис генерального прокурора в четверг.

Киевский апелляционный суд оставил в силе заочный арест Януковичу, напомнили в ведомстве.

В уголовном производстве расследуются обстоятельства совершения Януковичем в сентябре - октябре 2010 года действий, направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий как президента.

Эти властные полномочия относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции от 28 июня 1996 года, в которую законом от 8 декабря 2004 года были внесены изменения.

В прокуратуре заявили о праве обращения в суд за разрешением на специальное досудебное расследование (in absentia).

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19 марта СНБО ввела экономические санкции в отношении Виктора Януковича.

24 января 2019 года Оболонский райсуд города Киева заочно признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Тюремный срок начнут отсчитывать после ареста.

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25
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