Суд отказал Януковичу в участии в заседании онлайн

Верховный Суд отказал бывшему президенту Виктору Януковичу в участии в заседании в режиме видеосвязи.
О возможности для Януковича принять участие онлайн ходатайствовала защита экс-президента. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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"Рассматривая ходатайство по обеспечению участия осужденного по видеоконференцсвязи, суд отказал в его удовлетворении.
При этом указали, что во время досудебного расследования по этому делу РФ уже отказывала в предоставлении помощи", - говорится в сообщении.
Апелляционный суд Киева оставил в силе решение о заочном аресте експрезидента Украины Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти. Соответствующее постановление принято на заседании суда.
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