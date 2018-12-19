Суд определил, где Савченко встретит Новый год

Надежду Савченко оставили под стражей еще на два месяца. Фото: svoboda.org

Шевченковский райсуд Киева оставил народного депутата Надежду Савченко под стражей до 21 февраля 2019-го. Об этом сообщила пресс-секретатр нардепа Татьяна Проторченко.

"Еще 60 суток ареста. Мы выстоим и победим, а потом уже будет и люстрация, и правосудие, и "бандитам тюрьмы".

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Арест продолжили без возможности внести залог. После оглашения в сторону прокуроров неизвестный кинул в прокуроров ботинок.

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Надежду Савченко задержали 22 марта. Подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержению конституционного строя. Последний раз суд оставил ее под стражей до 23 декабря. Находится в следственном изоляторе Службы безопасности Украины.

5 декабря Савченко объявила сухую голодовку на 8 суток.