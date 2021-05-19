Суд обязал прокуроров вернуть "регионалке" Богатыревой золотой слиток

Богатырева прилетела в Украину после победы Зеленского на выборах. Фото: radiosvoboda.org

Высший антикоррупционный суд обязал вернуть наличные и другое имущество, изъятое по делу бывшей министра здравоохранения в правительстве беглеца Азарова, "регионалки" Раисы Богатыревой.

Такое решения 14 мая принял следовенный судья Сергей Мойсак, сообщает "Слово і діло"

В августе 2019 года Богатыреву задержали в аэропорту "Жуляны", когда она прилетела из Беларуси.

2014-го против нее возбуждали уголовное дело о растрате государственных средств в особо крупных размерах.

По данным следствия, речь шла о растрате 63,5 млн грн при закупке иммунобиологических препаратов, лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оборудование по значительно завышенным ценам. Также о растрате 279 млн грн на закупке инсулинов.

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В прошлом году в июне апелляционная палата ВАКС решила, что Богатырева не получила статуса подозреваемой, напоминает портал.

А в июле ВАКС отменил арест средств на банковских счетах в рамках дела Богатыревой. Также снял арест с недвижимости.

Дот этого отменил арест 30 850 грн, €1650 евро и $ 1500, золотого значка Партии регионов, золотого слитка весом 2,5 грамма; двух золотых сережек и камней цитрин.

Судья жалобу адвоката Богатыревой удовлетворил и обязал прокурора вернуть это имущество.

В марте этого года бывшему премьеру времен Януковича Николаю Азарову объявили подозрение в государственной измене.