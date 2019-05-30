Суд над Россией: Зеленский сформировал делегацию

Главой украинской делегации в Международном суде является Елена Зеркаль.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом образовал делегацию для участия в слушаниях Международного суда ООН о нарушении Российской Федерацией Международных конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Указ издал 30 мая.

Главой делегации и агентом Украины Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елену Зеркаль. Ее заместителем назначен украинский посол в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Также в состав делегации вошли замначотдела Департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Николай Говоруха (по согласию), замдиректора Департамента - начотдела Департамента международного права МИД Оксана Золотарева, замначальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров (по согласию) и начотдела управления предварительного расследования ГСУ СБУ Игорь Яновский.

Зеленский также разрешил главе делегации представителей государственных органов, адвокатов, советников, экспертов и технических работников.

"Главе делегации осуществлять с привлечением представителей государственных органов подготовку и представление определенных Международным судом ООН процессуальных документов, позиционных, доказательных и других материалов", - говорится в указе.

Также Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации в слушаниях Международного суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия не выполнит решение Международного трибунала

25 мая Международный трибунал обязал Российскую Федерацию срочно освободить 2 украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков. Моряки находятся в плену уже полгода.