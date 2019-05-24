Полгода в русском плену: 182 дня назад РФ захватила 24 украинских моряков

Украинские военные моряки уже полгода находятся в русском плену после захвата вблизи Керченского пролива.

25 ноября 2018 в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки русских получили ранения.

Автор: Факти Ictv

"Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных. Впоследствии их перевели в российских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

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17 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил арест всем 24 военнопленным морякам еще на три месяца, до конца июля.

Сейчас в Москве работает команда 34 профессиональных адвокатов под руководством Николая Полозова, которые защищают интересы пленных украинских моряков в уголовном процессе, начатом против них ФСБ РФ.

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву за мероприятиями по России с требованием освободить украинских моряков и судна. Сегодня, 25 мая, в 12:00 председатель суда объявит решение.

По российскому законодательству за "незаконное пересечение границы совершенное группой лиц по предварительному сговору", а именно в этом их обвиняют, морякам грозит до шести лет заключения.

Вот полный список военнопленных:

Юрій Будзило

В'ячеслав Зінченко

Андрій Оприско

Сергій Цибізов

Андрій Артеменко

Володимир Терещенко

Євген Семидоцький

Віктор Безпальченко

Андрій Шевченко

Володимир Варимез

Михайло Власюк

Богдан Головаш

Сергій Чуліба

Олег Мельничук

Богдан Небилиця

Владислав Костішин

Сергій Попов

Юрій Без'язичний

Роман Мокряк

Андрій Ейдер

Василь Сорока

Андрій Драч

Володимир Лісовий

Денис Гриценко

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль призвала обязать Россию освободить украинских военнопленных моряков и судна. Об этом Зеркаль заявила в Гамбурге во время устных слушаний по делу о иммунитете 3 украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей, незаконно захваченных РФ.