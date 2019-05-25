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суббота, 25 мая 2019 15:17

Россия обязана быстро освободить моряков - МИД

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Россия обязана быстро освободить моряков - МИД
Трибунал ООН обязал РФ освободить пленных. Фото: "Судебно-юридическая газета"

Россия должна быстро выполнить решение трибунала ООН по морскому праву по освобождению украинских моряков и возвращения кораблей.

"Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ трибунала", - заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Facebook.

"Напомню, что в подобном деле - Arctic Sunrise - Россия также не участвовала, но быстро освободила людей", - добавила она.

Приказ трибунала является четким сигналом России, что она не может безнаказанно нарушать международное право.

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"Задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и по общему международному праву", - отметила заместитель главы МИД.

В немецком Гамбурге Международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков. Суд также требует от России вернуть Украине захваченные суда - об этом объявил председатель трибунала.

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25
мая

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