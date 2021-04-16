Суд, где слушают Стерненка, обыскивает НАБУ, САП и СБУ

В Одесском апелляционном суде проводят обыски три правоохранительные структуры - Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Служба безопасности Украины.
"Да, обыски подтверждаем", - цитирует пресс-службу бюро "Укрінформ".
В Одесском теруправлении НАБУ уточнили: обыски проводят в рамках расследования неправомерных действий, к которым могли быть причастны судьи.
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Следственные действия проводятся как в здании суда, так и дома у некоторых его представителей.
В Одесском апелляционном суде слушается апелляция общественного активиста Сергея Стерненка.
Суд рассматривает апелляцию активиста на приговор к семи годам тюрьмы. "Суд запретил проводить трансляцию заседания. Это очень странно, ведь сам процесс является открытым", - написал Стерненко в Facebook
На прошлой недели брата председателя Окружного административного суда города Киева и еще одного адвоката задержали детективы НАБУ. Правоохранители обнаружили более $3,7 млн, €840 тыс., 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и100 шекелей наличными.
Брат Вовка работает в Службе внешней разведки, сообщил журналист Юрий Бутусов.
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