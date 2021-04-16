Суд, где слушают Стерненка, обыскивает НАБУ, САП и СБУ

Следственные действия проводятся в здании суда. Фото: oda.court.gov.ua

В Одесском апелляционном суде проводят обыски три правоохранительные структуры - Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Служба безопасности Украины.

"Да, обыски подтверждаем", - цитирует пресс-службу бюро "Укрінформ".

В Одесском теруправлении НАБУ уточнили: обыски проводят в рамках расследования неправомерных действий, к которым могли быть причастны судьи.

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Следственные действия проводятся как в здании суда, так и дома у некоторых его представителей.

В Одесском апелляционном суде слушается апелляция общественного активиста Сергея Стерненка.

Суд рассматривает апелляцию активиста на приговор к семи годам тюрьмы. "Суд запретил проводить трансляцию заседания. Это очень странно, ведь сам процесс является открытым", - написал Стерненко в Facebook

На прошлой недели брата председателя Окружного административного суда города Киева и еще одного адвоката задержали детективы НАБУ. Правоохранители обнаружили более $3,7 млн, €840 тыс., 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и100 шекелей наличными. Брат Вовка работает в Службе внешней разведки, сообщил журналист Юрий Бутусов.