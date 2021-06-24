Суд дал "беркутовцу" четыре года тюрьмы заочно - тот стал боевиком и прячется в ОРДЛО

"Беркутовца" объявляли в розыск.

Сосновский районный суд города Черкассы приговорил командира луганского "Беркута" Валерия Костенко к четырем годам тюрьмы по делу об избиении протестующих и журналистов перед Черкасской облгосадминистрацией 23-27 января 2014 года. Об этом сообщила "Адвокатська дорадча група" в Facebook.

"Беркутовца" признали виновным по статьям о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

С начала российской агрессии против Украины луганский "Беркут" с командиром перешел на сторону врага. Костенко воюет против Украины и по состоянию на 2019 год возглавлял подразделение спецназначения так называемой народной милиции ЛНР.

В 2015-м Костенко объявили в розыск, поскольку он скрывается на оккупированных территориях и уклонялся от явки в орган досудебного расследования.

Пострадавшие по делу Олег Собченко и Станислав Кухарчук довольны тем, что дело дошло до приговора, но считают, что наказание могло быть и больше.

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Во время Революции достоинства 23 января 2014 года протестующие заняли нижние этажи Черкасской ОГА. За несколько часов силовики отбили здание и арестовали несколько десятков человек.

26 января в Черкассах прошло народное вече - протестующие требовали увольнения председателя ОГА Сергея Тулуба и председателя областного совета Валерия Черняка.

Ночью 27 января на Соборную площадь прибыли автомайдановцы. Требовали увольнения лиц, задержанных 23-24 января. Их разогнал "Беркут".

Бывший сотрудник подразделения "Беркут" Сергей Зинченко, которого обвиняют в расстрелах на Майдане и передали в рамках обмена пленными на оккупированную территорию, присоединился к вражеским формированиям.