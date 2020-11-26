Суд арестовал Октябрьский дворец и санаторий в Конча-Заспе

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Печерский районный суд Киева наложил арест на ряд объектов недвижимости, принадлежащих Федерации профсоюзов Украины.

Об этом говорится в постановлениях Печерского суда, опубликованных в едином госреестре судебных решений.

В соответствии с постановлением, должностными лицами Федерации профсоюзов Украины и других субъектов хозяйственной деятельности присвоено ряд объектов недвижимого имущества государственной собственности в особо крупных размерах.

"Наложить арест на имущество, запретив субъектам государственной регистрации совершать любые регистрационные и нотариальные действия в ЕГР прав на недвижимое имущество, Государственном реестра прав на недвижимое имущество и Реестре прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества о внесении записей, связанных со сменой собственника, ипотекодержателя, других записей, связанных уступки права требования по договорам обеспечения, а также запретив распоряжение о следующих объектов недвижимого имущества", - говорится в сообщении суда.

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Арест касается более 20-ти объектов недвижимого имущества в разных городах Украины, среди которых, в частности, Дом профсоюзов, Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец), учебно-спортивная база "Святошин", санаторий "Жовтень" в Конча-Заспе и тому подобное.

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