Суд арестовал имущество нардепа от партии "За майбутнє"

Виктор Мьялик получил судебное постановление на арест имущества. Фото: facebook.com/Віктор-Мялик

Арест на недвижимое имущество народного депутата Украины наложил Киевский апелляционный суд. Нардепа подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 млн ​​грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РБК-Украина.

3 июня суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную прокурором на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 6 апреля 2021 года. Тогда прокурорам отказали в наложении ареста на имущество подозреваемого нардепа.

"По результатам апелляционного рассмотрения єсть новое решение, которым удовлетворено ходатайство следователя Главного следственного управления Государственного бюро расследований. Наложен арест на имущество подозреваемого М., определенного постановлением", - говорится в сообщении.

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По информации издания, речь идет о народном депутате из группы "За будущее" Виктора Мьялика. Согласно декларации, он также имеет много квартир.

Виктор Мьялик - украинский бизнесмен и политик. Депутатом стал в 155 округе в Киевской области как самовыдвиженец. В Раду вошел в депгруппу "За будущее" и комитет по вопросам местного самоуправления и градостроительства. В конце марта 2021 года Мьялик объявили подозрение за предпринимательскую деятельность без юридического оформления. С 2012-го его фирма построила многоквартирные дома в Киевской области. Мьялик планировал получить прибыль от последующей продажи квартир и нежилых помещений. При этом не зарегистрировал субъект хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица. Доходы от продажи квартир и нежилых помещений нардеп декларировал как доходы физлиц от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности. При этом применялась ставка налога в размере 5% вместо необходимых 18%. В результате нардеп уклонился от уплаты налога на сумму более 97 млн ​​грн.