"Стреляем по всем, даже по мирным" - представитель Украины в ООН прочитал на весь мир сообщение погибшего оккупанта

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал ООН остановить российское нападение и зачитал признание одного из оккупантов.
Выступление транслирует "Суспільне".
"Российские военные несут потери в технике, личном составе. Уже более пяти тысяч служащих РФ погибло в первые дни вторжения. Генеральная ассамблея должна громко потребовать от России прекратить вторжение в Украину. Требуя, чтобы Россия полностью, безусловно вывела свои войска с территории Украины, в пределах международно признанных границ. Требовать от России отменить решение о статусе определенных зон в Луганской и Донецкой области", - говорит он.
Также Генассамблея должна признать коварную роль Беларуси и ее вину во вторжении.
Он процитировал сообщение, обнаруженное на телефоне убитого российского солдата.
"– Мама, я уже не в Крыму, не на учениях.
– А где? Папа спрашивает, можно ли тебе отправить посылку.
-Да какую посылку, мама.
– А что произошло?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США вводят санкции против Путина
-Мы сейчас в Украине. Стреляем по всем, даже по мирным. Нам сказали, что они будут нас поздравлять с цветами, а они бросаются под нашу технику и не дают проехать. Называют нас фашистами. Мама, мне очень тяжело", - прочел Кислица.
Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
Комментарии