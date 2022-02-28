"Стреляем по всем, даже по мирным" - представитель Украины в ООН прочитал на весь мир сообщение погибшего оккупанта

Признание оккупанта о преступлениях услышал весь мир. Фото: "Азов"

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал ООН остановить российское нападение и зачитал признание одного из оккупантов.

Выступление транслирует "Суспільне".

"Российские военные несут потери в технике, личном составе. Уже более пяти тысяч служащих РФ погибло в первые дни вторжения. Генеральная ассамблея должна громко потребовать от России прекратить вторжение в Украину. Требуя, чтобы Россия полностью, безусловно вывела свои войска с территории Украины, в пределах международно признанных границ. Требовать от России отменить решение о статусе определенных зон в Луганской и Донецкой области", - говорит он.

Также Генассамблея должна признать коварную роль Беларуси и ее вину во вторжении.

Он процитировал сообщение, обнаруженное на телефоне убитого российского солдата.

"– Мама, я уже не в Крыму, не на учениях.

– А где? Папа спрашивает, можно ли тебе отправить посылку.

-Да какую посылку, мама.

– А что произошло?

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-Мы сейчас в Украине. Стреляем по всем, даже по мирным. Нам сказали, что они будут нас поздравлять с цветами, а они бросаются под нашу технику и не дают проехать. Называют нас фашистами. Мама, мне очень тяжело", - прочел Кислица.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.