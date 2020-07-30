"Страусиное поведение": МИД прокомментировал возвращение ноты протеста РФ по параду в Севастополе

МИД прокомментировал возвращение ноты протеста по Севастополю. Фото: РБК

То что российский МИД вернул Украине ее ноту протеста по проведению 26 июля в временно оккупированном Севастополе так называемого "военно-морского парада" свидетельствует о страусином поведении российской дипломатии.

"Не удивлены фактом возвращения российским МИД ноты протеста Украина в связи с проведением 26 июля 2020 во временно оккупированном Севастополе так называемого" военно-морского парада "с предложением Украины" избавиться от иллюзий и свыкнуться с тем фактом, что Крым и Севастополь является неотъемлемой "емкой частью России", - говорится в комментарии МИД Укринформу.

В МИД также отметили, что Российская Федерация привыкнуть к тому, что подобное ее поведение не вредит официальной фиксации очередного правонарушения с целью его включения в текущих и будущих дел по России в связи с ее продолжающейся вооруженной агрессией против Украины.

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Министерство иностранных дел Украины направило Российской Федерации ноту протеста из-за проведения во временно оккупированном Севастополе военного парада по случаю Дня Военно-Морского флота РФ. В ноте указано, что МИД Украины расценивает проведение 26 июля 2020 без согласования с украинской стороной так называемого "военно-морского парада" подразделений Черноморского флота Российской Федерации во временно оккупированном Российской Федерацией Севастополе как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в т.ч., многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины.