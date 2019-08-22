Страстный поклонник Януковича может возглавить Тернопольскую ОГА

На должность председателя Тернопольской ОГА претендует страстный поклонник экс-президента Виктора Януковича Руслан Комар-Черный.

Декларацию о доходах с соответствующими заметками экс-"регионал" подал в Национальное агентство по предупреждению коррупции, сообщает "Зеркало недели".

Ранее Руслан Комар-Черный был главой Подволочиской РГА.

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В 2013-м Руслан Комар-Черный подарил губернатору вышитый портрет тогдашнего главы государства Виктора Януковича. Чиновник тогда заявлял, что "дети сами вышили портрет", однако в Доме школьника впоследствии заявили, что ученики его впервые увидели во время вручения.

Как сообщалось, правительство согласовало предложенные президентом Владимиром Зеленским кандидатуры на должности председателей Винницкой, Запорожской и Ровенской областных государственных администраций.