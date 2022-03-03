Страны ЕС отказываются предоставлять Украине истребители

Страны обещали предоставить 70 самолетов. Фото: pixabay

В понедельник, 28 февраля, Верховная Рада написала, что получит от Польши, Болгарии и Словакии 70 самолетов.

Однако позже лидеры стран заявили, что не могут предоставить Украине истребители, сообщает Politico.

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что у его страны дефицит исправных самолетов и деталей и нет достаточного количества истребителей, чтобы охранять собственное воздушное пространство, не говоря уже о предоставлении самолетов Украине.

Пресс-секретарь министерства обороны Словакии также опроверг возможность поставок истребителей в Украину.

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К ним присоединился президент Польши Анджей Дуда. По его словам, Варшава "не собирается отправлять никакие самолеты в украинское воздушное пространство", ведь "это откроет военное вмешательство в украинский конфликт".

Разговор о поставках Киеву европейских истребителей начал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Один из дипломатов ЕС сказал, что страны Европейского Союза были "возмущены" публичным заявлением Боррелля о поставках истребителей, которое не было согласовано.

"Делать такие заявления в тот же день, когда президент России Владимир Путин объявил о переводе своих сил ядерного сдерживания в "высокую боевую готовность", есть риск дальнейшей эскалации ситуации", — сказал дипломат, добавив, что даже если бы страны рассматривали возможность отправки самолетов в Украину, эти планы могли быть отменены после того, как Боррелль обнародовал их.

Европейский Союз хотел предоставить Украине боевые самолеты, летальное оружие общей стоимостью 450 млн евро, а также топлива и защитных материалов еще на 50 млн евро. Такую помощь могли предоставить Украине впервые в истории.