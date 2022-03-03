Страны ЕС отказываются предоставлять Украине истребители

 
Ексклюзивы
1/5
Путин продолжает бомбить украинские города и пугать ядерным оружием – что пишет о нас мировая пресса
Путин продолжает бомбить украинские города и пугать ядерным оружием – что пишет о нас мировая пресса
4 Просмотров: 2664
"Есть опасность ядерного апокалипсиса" – эксперт
"Есть опасность ядерного апокалипсиса" – эксперт
Просмотров: 4464
Российскую нефть будет покупать только Китай - с большой скидкой - экономист
Российскую нефть будет покупать только Китай - с большой скидкой - экономист
Просмотров: 3637
"Путин боится украинской армии" - почему в России заговорили о мобилизации и военном положении
"Путин боится украинской армии" - почему в России заговорили о мобилизации и военном положении
1 Просмотров: 6804
В России начали мобилизацию запаса - источник
В России начали мобилизацию запаса - источник
Просмотров: 10926
"Системы ПВО и самолеты" - как Европа может помочь Украине защитить небо
"Системы ПВО и самолеты" - как Европа может помочь Украине защитить небо
Просмотров: 5508
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Просмотров: 2196
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Просмотров: 2700
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
Просмотров: 7114
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Просмотров: 1305
Фото
Все фото
4
5
1
60
5
&quot;Твой отец - убийца, как Гитлер&quot; - что пишут внебрачной дочери Путина в Instagram
"Твой отец - убийца, как Гитлер" - что пишут внебрачной дочери Путина в Instagram
Зеленский подписал заявку о членстве Украины в Евросоюзе
Зеленский подписал заявку о членстве Украины в Евросоюзе
&quot;Вирішується доля Європи&quot; - Зеленський звернувся до лідерів ЄС
"Вирішується доля Європи" - Зеленський звернувся до лідерів ЄС
&quot;Межигорье без Януковича&quot; - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
Видео
Все видео
Зеленский присвоил звание Герой Украины 15 защитникам
Зеленский присвоил звание Герой Украины 15 защитникам
Зеленского просят отстранить Труханова за саботаж обороны Одессы
Зеленского просят отстранить Труханова за саботаж обороны Одессы
"Россияне заплатят за убийства" - Вакарчук приехал в Харьков
"Россияне заплатят за убийства" - Вакарчук приехал в Харьков
Одесскую и Черкасскую области возглавили боевые офицеры – указ
Одесскую и Черкасскую области возглавили боевые офицеры – указ
Украинцы – символ несокрушимости - Зеленский обратился к нации
Украинцы – символ несокрушимости - Зеленский обратился к нации
Интервью
1/5
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2205
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
Просмотров: 6633
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 16902
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 10620
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 6579
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
02 марта 2022
Просмотров: 522
Жодних компромісів
– Ти знову розповідаєш казки про цю ляльку? Така спекуляція кольором шкіри – це вже расизм, – каже сестра 17-річна Софія. Коли ...
четверг, 03 марта 2022 11:25

Страны ЕС отказываются предоставлять Украине истребители

  Комментировать
Страны ЕС отказываются предоставлять Украине истребители
Страны обещали предоставить 70 самолетов. Фото: pixabay

В понедельник, 28 февраля, Верховная Рада написала, что получит от Польши, Болгарии и Словакии 70 самолетов.

Однако позже лидеры стран заявили, что не могут предоставить Украине истребители, сообщает Politico.

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что у его страны дефицит исправных самолетов и деталей и нет достаточного количества истребителей, чтобы охранять собственное воздушное пространство, не говоря уже о предоставлении самолетов Украине.

Пресс-секретарь министерства обороны Словакии также опроверг возможность поставок истребителей в Украину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Четыре истребителя РФ нарушили воздушное пространство одной страны

К ним присоединился президент Польши Анджей Дуда. По его словам, Варшава "не собирается отправлять никакие самолеты в украинское воздушное пространство", ведь "это откроет военное вмешательство в украинский конфликт".

Разговор о поставках Киеву европейских истребителей начал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Один из дипломатов ЕС сказал, что страны Европейского Союза были "возмущены" публичным заявлением Боррелля о поставках истребителей, которое не было согласовано.

"Делать такие заявления в тот же день, когда президент России Владимир Путин объявил о переводе своих сил ядерного сдерживания в "высокую боевую готовность", есть риск дальнейшей эскалации ситуации", — сказал дипломат, добавив, что даже если бы страны рассматривали возможность отправки самолетов в Украину, эти планы могли быть отменены после того, как Боррелль обнародовал их.

Европейский Союз хотел предоставить Украине боевые самолеты, летальное оружие общей стоимостью 450 млн евро, а также топлива и защитных материалов еще на 50 млн евро. Такую помощь могли предоставить Украине впервые в истории.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Страны ЕС отказываются предоставлять Украине истребители». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
ВСУ разбили и пленили элитное подразделение армии РФ
ВСУ разбили и пленили элитное подразделение армии РФ
 2 Просмотров: 55858
В Житомире сотни людей швыряли &quot;коктейль Молотова&quot; в &quot;российские танки&quot;
В Житомире сотни людей швыряли "коктейль Молотова" в "российские танки"
7
 Просмотров: 46444
Подсчитали потери врага
Подсчитали потери врага Просмотров: 37780
Оккупанты расстреляли мирных жителей, пытавшихся остановить колонну бронетехники
Оккупанты расстреляли мирных жителей, пытавшихся остановить колонну бронетехники
 Просмотров: 36071
Операция &quot;Цыган&quot; в действии: николаевцы показали отобранную у оккупантов технику
Операция "Цыган" в действии: николаевцы показали отобранную у оккупантов технику
11
 Просмотров: 33128
Политика
Германия поставит Украине более 2,5 тыс. зенитных ракет
Германия поставит Украине более 2,5 тыс. зенитных ракет Просмотров: 279
Пенсии выплатят всем вовремя, неработающим дадут денежную помощь - Зеленский
Пенсии выплатят всем вовремя, неработающим дадут денежную помощь - Зеленский Просмотров: 135
Сенат США планирует ввести санкции против всех госпредприятий РФ
Сенат США планирует ввести санкции против всех госпредприятий РФ Просмотров: 1620
Неделя войны. В Минобороны заявили о переломной фазе
Неделя войны. В Минобороны заявили о переломной фазе Просмотров: 28852
Гаагский трибунал начинает расследование военных преступлений РФ
Гаагский трибунал начинает расследование военных преступлений РФ Просмотров: 1017
Больше всего комментируют
15
Россия хочет объявить Януковича "президентом". Он уже в Минске – СМИ
5
Провел переговоры: еще один предатель сдал громаду оккупантам
4
Путин продолжает бомбить украинские города и пугать ядерным оружием – что пишет о нас мировая пресса
2
Российские нацисты ударили по Киевской телебашне и Бабьем Яру
2
Зеленский с телевизоров "заявит" о капитуляции на фейковом видео росиян
Голосов: 2825
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть