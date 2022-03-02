Четыре истребителя РФ нарушили воздушное пространство одной страны

Четыре российских истребителя 2 марта нарушили воздушное пространство Швеции к востоку от острова Готланд.

Речь идет о Су-27 и двух Су-24, сообщила пресс-служба Вооруженных сил Швеции.

Шведские истребители Jas 39 Gripen были подняты по тревоге и задокументировали инцидент, сделав фотографии. Отмечается, что нарушение было недолгим.

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"Это показывает, что наша готовность хорошая. Мы были на месте, чтобы обеспечить территориальную целостность и границы Швеции. Мы полностью контролируем ситуацию. На фоне ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту. Это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России", - заявил командующий воздушных сил Швеции Карл-Йохан Эдстрем.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.