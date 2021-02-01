Страны "Большой семерки" разочарованы неуспешной борьбой с коррупцией в Украине

Франция и другие страны "Большой семерки" разочарованы борьбой с коррупцией в Украине.
Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, говорится в "Интерфакс-Украина".
"Мы разочарованы ситуацией, особенно когда речь идет о конфликте вокруг Конституционного суда. Также очевидно, что мы считаем постановление от 27 октября 2020 года серьезным препятствием для борьбы Украины с коррупцией, поскольку некоторые важные аспекты законодательства оказались под угрозой", - прокомментировал он.
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По словам Понсена, причинами неудачной борьбы с коррупцией в Украине является наличие заинтересованных кругов, недостаток правовых инструментов для продвижения реформ и правовой экспертизы. Он считает, что за отсутствие прогресса в реформах несут ответственность некоторые игроки судебной системы и олигархи.
"Сложно реформировать страну, если у вас нет чистой судебной системы. Я действительно думаю, что президент Владимир Зеленский искренне убежден в необходимости реформ и он настаивает на этом направлении. Но есть большие препятствия", - отметил он.
Президент Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады законопроект "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству". Документ подавал в прошлом году в конце октября.
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