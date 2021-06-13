Страны "Большой семерки" определили приоритеты для развития мира

 
Ексклюзивы
1/5
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 279
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 531
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
5 Просмотров: 1044
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1260
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 666
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1476
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 1080
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1908
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 567
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 738
Фото
Все фото
7
7
12
10
3
В столице простились с участником национально-освободительного движения
В столице простились с участником национально-освободительного движения
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
&quot;Слуг народа&quot; с &quot;русским миром&quot; нарисовали в карикатуре
"Слуг народа" с "русским миром" нарисовали в карикатуре
&quot;Слава Украине! Героям слава!&quot; - посольство США одели футболки украинской сборной
"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной
Видео
Все видео
Воруют даже видеоролики: Россию высмеяли
Воруют даже видеоролики: Россию высмеяли
Бывший нардеп пришел пьяным в суд
Бывший нардеп пришел пьяным в суд
Зеленский взял на работу человека режима Януковича - Стерненко
Зеленский взял на работу человека режима Януковича - Стерненко
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
Нардепа поймали на горячем
Нардепа поймали на горячем
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 630
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 459
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 378
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2691
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 630
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
Просмотров: 828
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
воскресенье, 13 июня 2021 18:21

Страны "Большой семерки" определили приоритеты для развития мира

  Комментировать

  G7 определила шесть приоритетов для развития мира. Фото: Reuters
G7 определила шесть приоритетов для развития мира. Фото: Reuters

Лидеры G7 определили шесть приоритетов, которые лягут в основу их совместных глобальных действий для обеспечения процветания планеты.

Об этом говорится в одобренном заявлении стран, сообщает Европейская правда.

Первый приоритет - остановить пандемию и подготовиться к будущему, активизировав международные усилия, чтобы вакцинировать весь мир. G7 ставит целью предоставить как можно больше безопасных вакцин можно большему количеству людей.

Второй приоритет - оживление экономики. Его лидеры G7 хотят реализовать внедряя планы по восстановлению экономики, основанные на поддержке в размере $12 трлн, выделенных во время пандемии. Основная цель - способствовать экономическому росту в будущем, с планами, которые создают рабочие места, инвестируют в инфраструктуру, стимулируют инновации, поддерживают людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: G7 требует от России вывести войска из Донбасса

Третий приоритет - обеспечить будущее процветание, выступая за более свободную и справедливую торговлю в рамках реформированной торговой системы, более устойчивую глобальную экономику и более справедливую глобальную налоговую систему.

Четвертый приоритет - защитить планету, поддерживая зеленую революцию, которая создает рабочие места, сокращает выбросы и стремится ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса.

Лидеры G7 обязались достичь нулевого уровня выбросов не позднее 2050 года сократить вдвое свои коллективные выбросы за два десятилетия до 2030 года, увеличить и улучшить финансирование борьбы с изменением климата до 2025 года; сохранить или защитить не менее 30% своей суши и океанов до 2030 года.

Пятый приоритет - укрепить партнерские отношения с другими людьми по всему миру, развивать новые партнерства путем поэтапного изменения своего подхода к инвестициям в инфраструктуру, в том числе через инициативу из экологически чистого и зеленого роста.

Шестой приоритет - воспринимать свои ценности как прочную основу успеха в мире, который постоянно меняется.

"Мы будем использовать силу демократии, свободы, равенства, верховенства права и уважения прав человека, чтобы ответить на важнейшие вопросы и преодолеть самые серьезные проблемы", - говорится в документе.

Страны G7 выступили в поддержку усилий, направленных на прозрачность и подотчетность Ирана относительно компенсаций родственникам жертв катастрофы самолета МАУ. Страны также обеспокоены продолжением нарушений прав человека и злоупотреблений в Иране.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Страны "Большой семерки" определили приоритеты для развития мира». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июня

Показали фото и видео освобождения Мариуполя

От боевиков освободили украинский город

Женщина родила сразу девять детей

Папа помиловал убийцу

11-летняя девочка исчезла по дороге в школу. К поискам привлекли полтысячи людей

Убийцу журналиста отправили за решетку

Самое читаемое
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ Просмотров: 7299
Сексуальная супермодель потрясла пикантными фото
Сексуальная супермодель потрясла пикантными фото
5
 Просмотров: 4095
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
26
 Просмотров: 3609
Гороскоп на вторую половину июня: астролог шокировала прогнозом
Гороскоп на вторую половину июня: астролог шокировала прогнозом
 Просмотров: 3366
Меркель разобраться с делом политзаключенного Романа Протасевича
Меркель разобраться с делом политзаключенного Романа Протасевича Просмотров: 3240
Политика
Лидеры G7 сделали заявление о катастрофе самолета МАУ
Лидеры G7 сделали заявление о катастрофе самолета МАУ Просмотров: 324
G7 требует от России вывести войска из Донбасса
G7 требует от России вывести войска из Донбасса Просмотров: 729
В столице простились с участником национально-освободительного движения
В столице простились с участником национально-освободительного движения
7
 Просмотров: 477
"Заставим платить за злонамеренные действия" - глава МИД Британии предупредил Россию
"Заставим платить за злонамеренные действия" - глава МИД Британии предупредил Россию Просмотров: 333
К нам едет глава ОБСЕ
К нам едет глава ОБСЕ Просмотров: 54
Больше всего комментируют
5
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
2
Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг
2
Скандал на Евро-2020: Украину представили под флагом РФ
2
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
1
В Черновцах коммунальщики устроили кота на работу
Голосов: 7305
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть