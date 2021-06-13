Страны "Большой семерки" определили приоритеты для развития мира

G7 определила шесть приоритетов для развития мира. Фото: Reuters

Лидеры G7 определили шесть приоритетов, которые лягут в основу их совместных глобальных действий для обеспечения процветания планеты.

Об этом говорится в одобренном заявлении стран, сообщает Европейская правда.

Первый приоритет - остановить пандемию и подготовиться к будущему, активизировав международные усилия, чтобы вакцинировать весь мир. G7 ставит целью предоставить как можно больше безопасных вакцин можно большему количеству людей.

Второй приоритет - оживление экономики. Его лидеры G7 хотят реализовать внедряя планы по восстановлению экономики, основанные на поддержке в размере $12 трлн, выделенных во время пандемии. Основная цель - способствовать экономическому росту в будущем, с планами, которые создают рабочие места, инвестируют в инфраструктуру, стимулируют инновации, поддерживают людей.

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Третий приоритет - обеспечить будущее процветание, выступая за более свободную и справедливую торговлю в рамках реформированной торговой системы, более устойчивую глобальную экономику и более справедливую глобальную налоговую систему.

Четвертый приоритет - защитить планету, поддерживая зеленую революцию, которая создает рабочие места, сокращает выбросы и стремится ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса.

Лидеры G7 обязались достичь нулевого уровня выбросов не позднее 2050 года сократить вдвое свои коллективные выбросы за два десятилетия до 2030 года, увеличить и улучшить финансирование борьбы с изменением климата до 2025 года; сохранить или защитить не менее 30% своей суши и океанов до 2030 года.

Пятый приоритет - укрепить партнерские отношения с другими людьми по всему миру, развивать новые партнерства путем поэтапного изменения своего подхода к инвестициям в инфраструктуру, в том числе через инициативу из экологически чистого и зеленого роста.

Шестой приоритет - воспринимать свои ценности как прочную основу успеха в мире, который постоянно меняется.

"Мы будем использовать силу демократии, свободы, равенства, верховенства права и уважения прав человека, чтобы ответить на важнейшие вопросы и преодолеть самые серьезные проблемы", - говорится в документе.

Страны G7 выступили в поддержку усилий, направленных на прозрачность и подотчетность Ирана относительно компенсаций родственникам жертв катастрофы самолета МАУ. Страны также обеспокоены продолжением нарушений прав человека и злоупотреблений в Иране.