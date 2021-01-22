Странный спектакль: в ОП отреагировали на письмо Тупицкого с жалобами

Фото: umn.ua

Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на письмо главы КСУ Александра Тупицкого к президенту Владимира Зеленского.

В письме он говорил о "блокирование работы КСУ", просил уволить сотрудников Управления госохраны, которые не пускают его в суд, и созвать по этому поводу СНБО. Однако, ОП не руководит охраной суда, заявил Подоляк.

Он также напомнил, что Офис президента не модерирует процесс допуска или недопуска кого-либо в здание КСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тупицкий написал письмо Венедиктовой: чтобы Зеленский восстановил в должности

"Незнание Тупицким процедуры работы режимных учреждений и попытка превратить рутиннуюое событие на медийный скандал вызывает недоумение. Если он до сих пор не смог понять, что юридически обоснованное отстранения от работы означает в том числе и невозможность пройти на рабочее место, то советуем ему проконсультироваться с юридически подкованным человеком для получения соответствующих разъяснений. После которых он, наконец, сможет прекратить разыгрывать странный спектакль перед входом в здание КСУ и дискредитировать госинституты", - сказал советник главы ОП.

Подоляк отметил, что Тупицкий "в законном порядке получил обоснованные подозрения", поэтому не может просто приходить на свое рабочее место и "делать вид, что ничего не происходит".

Президент Владимир Зеленский отстранил Александра Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца после ходатайства Офиса генпрокурора.

ГБР сообщил ему о подозрении по ч. 2 ст. 384, ст. 386 (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Уголовного кодекса Украины. Тупицкий не признает себя подозреваемым - по его словам, судьи КСУ должен сообщить о подозрении генпрокурор или человек, выполняющий его обязанности. По данным следствия, Тупицкого подозревают в том, что он "в корыстных интересах и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины" подкупил свидетеля, чтобы тот отказался давать показания или дал ложные показания.