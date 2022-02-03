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четверг, 03 февраля 2022 16:35

Сторонница российской агрессии и фанатка Путина Успенская споет с Каменских на "Интере"
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Телеканал "Интер" 5 февраля покажет концерт российской певицы Любови Успенской.

Концерт анонсировали на 22:10 вечера.

Также будут показывать россиянина Леонида Агутина, выступавшего в оккупированном Крыму и находящегося в базе сайта "Миротворец".

Кроме российских артистов в концерте приняли участие NK (Настя Каменских), Ани Лорак, Светлана Лобода.

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Ранее Успенская заявляла, что в качестве своих партнеров видит президента страны-агрессора РФ Владимира Путина или бывшего российского премьера Дмитрия Медведева. Также рассказывала, что видит президента России в эротических снах, пишет "Детектор медіа".

В 2019 году российские СМИ сообщали, что Успенская выступала с требованием смягчить меру пресечения для "вора в законе" Олега Медведева, поскольку тот поддерживал боевиков на Донбассе.

Телеканал "Интер" принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу.

Тем временем концерт Успенской анонсируют в Киеве на 17 февраля.

Российский рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, не будет выступать 14 февраля в ресторане Одессы. Концерт решили отменить.

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Дата
03
февраля

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