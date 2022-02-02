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среда, 02 февраля 2022 11:49

"Крымнашист" Баста не сможет выступить в Одессе в День влюбленных - активист

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&quot;Крымнашист&quot; Баста не сможет выступить в Одессе в День влюбленных - активист
Концерт Басты в Одессе 14 февраля был отменен. Фото: .instagram.com/bastaakanoggano

Российский рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, не будет выступать 14 февраля в ресторане Одессы. Концерт решили отменить.

Об этом сообщил одесский активист Демьян Ганул в Facebook.

По его словам, после анонса выступления Басты в ресторане "Облака" он обратился с просьбой отменить концерт. Мотивировал это тем, что российский исполнитель не только посещал оккупированный Россией Крым с нарушением украинского законодательства, но и выступал на концерте "воссоединения" в Москве.

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"Я лично встретился с одесским ресторатором Андреем Заричанским. Узнав, что у Вакуленко антиукраинская позиция, Андрей принял правильное решение отменить концерт", - написал активист.

В то же время анонс выступления Басты в одесском ресторане до сих пор есть в Іnstagram заведения. Какое-либо объявления об изменениях в планах по концерту пока отсутствуют.

Баста был невъездным в Украину три года за выступления в оккупированном Россией Крыму и участие в пропагандистском кино, оправдывающем российскую агрессию. Срок запрета истек еще в августе прошлого года. После этого рэпер не нарушал украинское законодательство, в частности, не посещал оккупированный Крым, поэтому в Службе безопасности Украины запрет на въезд не продлили.

В прошлом году Василий Вакуленко дал в Украине ряд концертов, в частности, в Киеве, Одессе и Харькове. Все проходили на фоне протестов против выступлений "крымнашиста" и попыток граждан сорвать их.

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Дата
02
февраля

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