Столько наличных вы не видели: в багажнике таможенника нашли $700 тыс.

Следователи разоблачили масштабные злоупотребления должностными лицами Волынской таможни Государственной таможенной службы. Об этом в пятницу сообщило Государственное бюро расследований.

В частности правоохранители обнаружили $704,3 тыс. в багажнике автомобиля начальника смены таможенного поста "Ягодин" Михаила Бурдейного. Обыск проводили на стационарном посту дороги Киев-Чоп в Ровенской области.

По данным следствия, некоторые чиновники за взятки способствовали незаконному перемещению грузов через государственную границу без уплаты таможенных платежей.

Схему организовали сотрудники руководящего звена Волынской таможни. Начальник одного из таможенных постов систематически собирал и аккумулировал у себя полученные деньги, часть которых распределял между другими правоохранительными структурами.

На таможенную территорию Украины из Польши под видом пустых транспортных средств, с подменой дешевого товара дорогим и догрузкой незадекларированных партий товаров перевозились продукты питания, брендовая одежда, автозапчасти, оборудование, бытовая техника и другой товар. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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ГБР начало уголовное производство по факту незаконного обогащения начальника таможенного поста.

Михаил Бурдейный был среди сотни таможенников, которых отстранили после заседания Совета национальной безопасности и обороны 2 апреля. Когда срок отстранения истек, чиновник вернулся на службу.

В прошлом году президент Владимир Зеленский обещал "сломать хребет" коррупции на таможне.