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воскресенье, 06 марта 2022 13:18

Спецтема: Война России против Украины

Стинг спел для храбрых украинцев

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Стинг спел для храбрых украинцев
Музыкант поддержал Украину.

Британский музыкант Стинг поддержал Украину в борьбе с российским агрессором.

Он исполнил свою песню в 1985 году Russians, посвященную теме ядерного вооружения. Так призвал прекратить войну в Украине.

"Я редко пел эту песню в течение многих лет с момента ее написания, потому что никогда не думал, что она снова будет актуальна.

Но в свете кровавого и ужасающе ложного решения одного человека вторгнуться к мирному, не угрожающему соседу, песня снова стала призывом к человечеству.

Для храбрых украинцев, которые борются против этой жестокой тирании, а также для многих россиян, протестующих против такого решения, несмотря на угрозу ареста и заключения. Все мы любим своих детей. Остановите войну", - заявил музыкант.

Поддержал Украину один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни.

Американская певица Мадонна сравнила президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с Адольфом Гитлером и призвала мир помочь Украине.

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