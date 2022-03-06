Стинг спел для храбрых украинцев

Музыкант поддержал Украину.

Британский музыкант Стинг поддержал Украину в борьбе с российским агрессором.

Он исполнил свою песню в 1985 году Russians, посвященную теме ядерного вооружения. Так призвал прекратить войну в Украине.

"Я редко пел эту песню в течение многих лет с момента ее написания, потому что никогда не думал, что она снова будет актуальна.

Но в свете кровавого и ужасающе ложного решения одного человека вторгнуться к мирному, не угрожающему соседу, песня снова стала призывом к человечеству.

Для храбрых украинцев, которые борются против этой жестокой тирании, а также для многих россиян, протестующих против такого решения, несмотря на угрозу ареста и заключения. Все мы любим своих детей. Остановите войну", - заявил музыкант.

Поддержал Украину один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни. Американская певица Мадонна сравнила президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с Адольфом Гитлером и призвала мир помочь Украине.