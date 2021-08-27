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пятница, 27 августа 2021 13:39

Стерненко обжаловал приговор за "один патрон"

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Стерненко обжаловал приговор за &quot;один патрон&quot;
"Подал кассационную жалобу в Верховный суд на приговор Одесского апелляционного суда", написал Сергей Стерненко. Фото: ВВС

Активист Сергей Стерненко в Верховном суде обжаловал приговор Одесского апелляционного суда, который пересмотрел решение первой инстанции и приговорил активиста к одному году условно. Об этом он написал в Telegram.

"Подал кассационную жалобу в Верховный суд на приговор Одесского апелляционного суда, которым мне дали три года лишения свободы с заменой на один год условно за один несуществующий патрон", - сообщил Стерненко.

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31 мая Одесский апелляционный суд оправдал Стерненко по обвинению в похищении и истязании местного депутата Сергея Щербича, бывшего руководителя районной организации пророссийской партии "Родина". Но активист получил условный срок на один год по статье об оружии.

Накануне общественность в четвертый раз приходила под Офис президента в поддержку Стерненко. Во время митинга люди называли экс-министра внутренних дел Арсена Авакова чертом, а генерального прокурора Ирину Венедиктову чумой.

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