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среда, 24 февраля 2021 00:02

Стерненко исчез, в СИЗО его нет – адвокат

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Стерненко исчез, в СИЗО его нет – адвокат
Местонахождение Стерненко пока неизвестно. Фото: Украинская правда

После заседания суда, на котором активисту Сергею Стерненко объявили приговор в более семи лет тюрьмы, в СИЗО его не доставили и сейчас местонахождение его неизвестно.

"Сейчас неизвестно, где он — в СИЗО его нет ... Нам не дают ответа, ни где он в СИЗО, ни где он может быть", — заявил адвокат активиста Маси Найем изданию "НВ".

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Напомним, в Киеве возле Офиса президента прошла акция протеста в поддержку одесского активиста Сергея Стерненка, которого приговорили к 7 годам заключения. Протестующие пообещали снова собраться в субботу на "бессрочную" акцию протеста.

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