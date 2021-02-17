Стерненко хотят посадить на 8 лет

Стерненко готовят большой срок. Фото: Википедия

Прокуратура просит о восьми годах заключения с конфискацией имущества для активиста Сергея Стерненко.

Активисту объявят приговор в 10:00 19 февраля, Стерненко написал в Telegram-канале.

По словам Сергея, дело базируется только на показаниях депутата Коминтерновского районного совета Сергея Щербича. Активист заявил, что его обвиняют в незаконном хранении оружия, хотя он добровольно отдал полиции свой стартовый пистолет во время обыска в 2015 году.

"В экспертизе пистолета (который свободно продается и не требует разрешения) прямым текстом сказано, что пистолет стартовый. Далее написано, что эксперт МВД выкрутил из ствола втулку и после этого смог выстрелить резиновыми пулями из него. То есть эксперт сам сделал из стартового пистолета травмат. Но при этом он указал, что оружие стало огнестрельным!", написал Стерненко.

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24 апреля 2015 Щербича похитили пять мужчин и пытали, требуя отказаться от мандата, который он должен был получить 30 апреля. 8 сентября 2015 по подозрению в похищении арестовали Сергея Стерненка, который тогда был лидером одесского Правого сектора, и его соратника Руслана Демчука. Также по подозрению в хулиганстве и насилии в отношении работника прокуратуры был арестован лидер одесского Автомайдана Евгений Резвушкин.