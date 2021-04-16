Степанову в Раду принесли погребальные цветы от умершего от Covid-19

Фото: Ян Доброносов, bykvu.com

Министру здравоохранения Максиму Степанову принесли погребальные цветы от умершего от Covid-19. Это произошло в Верховной Раде в пятницу, во время часа вопросов к правительству.

В тот момент Степанов делал доклад с трибуны.

Цветы принесла народный депутат от партии "Голос", член комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина.

"Пока вы здесь докладываете, именно в эти минуты, господин Степанов, на одном из киевских кладбищ хоронят мужчину. Он умер от коронавируса. И родственники попросили рассказать вам его историю.

Еще три недели назад это был здоровый мужчина 68 лет. Правда, у него был диабет. Пошел к семейному врачу и попросил его вакцинировать от Covid-19. А ему сказали: вакцины для вас нет, потому что в стране почти отсутствуют вакцин. Так как вы их не привезли. Через несколько дней он заболел и недавно умер. И сегодня родственники хоронят этого человека. Потому что вы не способны обеспечить Украину жизненно важными вакцинами.

Так вот, господин Степанов, это вам - погребальные цветы. Которые родственники человека, умершего в 68 лет, просили вам передать. Чтобы вы знали, что за каждой смертью, которых по 500 в день, стоит конкретный человек. И конкретные трагедии и человеческие судьбы", - сказала депутат и положила гвоздики на трибуну.

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После этого к трибуне подошла депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова и забрала цветы.

В ответ Степанов заявил о "манипуляцию смертями" и "дешевый пиар".

Из зала министру прозвучало: "Позор!".

За последние сутки в Украине обнаружили 17 479 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев - в Киеве, Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях. Умерли 438 пациентов.