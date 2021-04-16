За сутки обнаружили более 17 тыс. новых случаев Covid-19: где больше всего

Коронавирус в Украине обнаружили более чем 1,9 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 17 479 новых больных коронавирусом. Из них детей - 709, медработников - 378.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 обнаружили у 1 921 244 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 16 апреля сообщает Минздрав.

Умерли 39 096 пациентов, из них 438 - за последние сутки. Выздоровели 1 465 820 пациентов, за последние сутки - 12 054.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 1609 случаев / 1770 прививок;

Винницкая область - 404 случая / 225 прививок;

Волынская область - 426 случаев / 688 прививок;

Днепропетровская область - 1332 случая / 385 прививок;

Донецкая область - 686 случаев / 460 прививок;

Житомирская область - 530 случаев / 678 ​​прививок;

Закарпатская - 162 случая / 420 прививок;

Запорожская область - 787 случаев / 558 прививок;

Ивано-Франковская область - 150 случаев / 497 прививок;

Киевская область - 926 случаев / 97 прививок;

Кировоградская область - 182 случая / 300 прививок;

Луганская область - 290 случаев / 200 прививок;

Львовская область - 1365 случаев / 2650 прививок;

Николаевская область - 400 случаев / 237 прививок;

Одесская область - 1315 случаев / 893 прививки;

Полтавская область - 688 случаев / 352 прививки;

Ровенская область - 554 случая / 470 прививок;

Сумская область - 723 случая / 250 прививок;

Тернопольская область - 460 случаев / 487 прививок;

Харьковская область - 1377 случаев / 230 прививок;

Херсонская область - 316 случаев / 280 прививок;

Хмельницкая область - 892 случая / 680 прививок;

Черкасская область - 953 случая / 165 прививок;

Черновицкая область - 276 случаев / 310 прививок;

Черниговская область - 676 ​​случаев / 238 прививок.

В Украине в течение недели ежедневно ложили в стационары по 4,5-5 тысячи больных коронавирусом. Умирали от 250 до 500 человек. Это самые высокие цифры с начала пандемии. Медицинская система выдержит максимум до 7 тыс. суточных госпитализаций, говорит главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Больше всего страдают крупные города. Медиков не хватает, персонал морально выгорает. На обучение новых не хватает времени. Исправить все можно, если люди будут везде ходить в масках недели 3.