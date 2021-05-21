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Степанова списали. Теперь очередь Ляшко

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Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
"Ляшко будет так же зависим от Офиса президента, как и Степанов", говорит политолог. Фото: Минздрав

Экс-министра здравоохранения Максима Степанова команда президента Владимира Зеленского списала, чтобы сделать кого-то крайним за провал вакцинации. Теперь будут вешать все проблемы в медицине на Виктора Ляшко. Такое мнение Gazeta.ua выразил политолог Виктор Бобыренко.

"Степанова надо было списать, потому что к нему было много претензий. Владимир Зеленский остается белым и пушистым. В провале вакцинации должен быть кто-то виноват – нашли Степанова. Зато Ляшко вел хорошую коммуникацию, рассказывал, как надо делать. Поэтому у всех сложилось впечатление, что он знает, как надо", – говорит Бобыренко.

И добавляет: "У Степанова не было вакцин – он был плохой. Сейчас вся Европа и США фактически вакцинировались и нам завозят препараты, то получится так, что Ляшко справился. Он может стать даже успешным политиком. Хотя во власти сейчас только один такой – Зеленский".

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Одно время, вспоминает Бобыренко, главный санврач был очень публичным политиком. "Потом его Степанов отодвинул – сам бегал на пресс-конференции и брифинги", добавляет политолог.

"Ляшко будет так же зависим от Офиса президента, как и Степанов. И в вопросах вакцинации в силу обстоятельств может произойти прорыв, который попробуют не дать приписать Ляшко. Это должен быть успех Зеленского. А на Ляшко, так же как и на Степанова, будут вешать проблемы. Если сейчас случится проблема с вакцинами или закупками, то кто-то должен нести ответственность. У нас в прошлом году были страшные факты коррупции по закупкам. Это тоже будут вешать на Ляшко", – говорит Бобыренко.

18 мая Верховная Рада уволила с должности министра здравоохранения Максима Степанова. 20 мая ВР поддержала представление о назначении главного санитарного врача Виктора Ляшко министром здравоохранения. "За" проголосовали 262 народных депутатов. После назначения "за все" отвечает Ляшко, сказал президент Владимир Зеленский.

Во время пресс-конференции 20 мая Зеленский также заявил, что увольнение Степанова связано с конфликтом между ним и премьером Денисом Шмыгалем, а также Виктором Ляшко.

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Дата
21
мая

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