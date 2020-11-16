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понедельник, 16 ноября 2020 11:30

Степанова могут уволить на этой неделе

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Степанова могут уволить на этой неделе
Сухорукова сообщила, что решение об увольнении Степанова уже принято. Фото: 24 канал

Решение об увольнении руководителя Министерства здравоохранения Максима Степанова уже принято.

Об этом сообщила экс-чиновник МЗ Оксана Сухорукова в Facebook после встречи волонтеров с представителями Офиса президента, которая состоялась 13 ноября.

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Сухорукова рассказала, что по результатам этой встречи она поняла, что в ОП знакомы с плохой Covid-ситуацией в стране.

"К сожалению, быстрого, простого и красивого выхода из ситуации нет. Карантин выходного дня не поможет. Все равно придется вводить локдаун. Вопрос времени и количества смертей в муках".

"Пока идет борьба за кресло министра здравоохранения (а она идет, представляете), пока идут переговоры за голоса, за кандидатуры от разных политсил, люди задыхаются в больницах", - подчеркнула она.

Экс-чиновник МОЗ рассказала о шагах, которые предложили на рассмотрение представителям ОП:

- немедленное введение "короткого" локдауну;

- за это время - кислород в больницы (деньги есть, субвенция выделена), хотела написать под личный контроль, но чего-то испугалась;

- нарастить тестирования и проработать алгоритмы реагирования на тестирование;

- обучение персонала. Элементарным вещам - как пользоваться кислородным концентратором, СРАР, инфекционному контролю;

- обеспечить первичное звено концентраторами (для тех, кого выписали);

- нарастить способность МЗ: объявить конкурсы, набрать туда людей, дать им возможность решать вопросы борьбы с ковидом, а не закрытие контрольщиков.

Она добавила скриншот Telegram-канала нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, который 14 ноября написал, что в Кабмине согласовали увольнение одного из министров.

По словам Сухоруковой, речь идет о МЗ Максима Степанова.

"Господин министр от всей души желаю выздороветь, вы еще имеете предстать перед судом. В то время, когда мы были в ОП решения об увольнении Степанова уже было принято. Вопрос, зачем нас пригласили остается открытым".

Кабинет министров принял решение об усилении карантинных ограничений. По предложению Министерства здравоохранения на всей территории Украины будет действовать общий карантин выходного дня.

14 ноября министр здравоохранения Максим Степанов получил положительный тест на Covid-19 и находится на самоизоляции дома.

За последние сутки в Украине обнаружили 9 832 новых больных корнавирусом. Всего, по состоянию на утро 16 ноября, имеем 545 689 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

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Дата
16
ноября

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