Степанов не исключает иммунных паспортов

В мире существует международное свидетельство о вакцинации. Они использовались, например, при вакцинации от желтой лихорадки. Фото из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов не исключает возможности введения в Украине свидетельств о вакцинации от COVID-19, однако подчеркивает, что в этом вопросе нужна "серьезная и тонкая дискуссия".

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"По поводу иммунных паспортов – это очень серьезная и очень тонкая дискуссия. В мире существует международное свидетельство о вакцинации. Они использовались, например, при вакцинации от желтой лихорадки… Я не исключаю, что что-то подобное может быть. Но, опять же, – для чего и в какой способ это будет использоваться", - отметил глава МОЗ.

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Мы должны не забывать, что у нас есть категория граждан, которых вакцинировать будет нельзя по медицинским показателям, могут быть аллергические реакции, это просто может иметь серьезные последствия для человека, включая смерть.

Как стало известно, Украина в феврале может получить еще одну вакцину от коронавируса. Вскоре должен быть подписан еще один контракт.