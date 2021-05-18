Степанов начал собственную политическую игру - "Слуга народа"

По словам Корниенко, в Украине "серьезные ямы" с вакцинацией в выходные. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Министр здравоохранения Максим Степанов, которого могут уволить в ближайшее время, начал собственную политическую игру.

Если глава Минздрава хочет строить собственную политическую карьеру, то не нужно ему мешать, заявил первый зампред фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире одного из телеканалов. Он также подтвердил, что причина отставки Степанова - провал вакцинации от коронавируса.

"Одна часть - это получить вакцины в страну, в чем помогает политическое руководство, а другая - организовать процесс вакцинации, в частности во временном измерении. Это очень чувствительный вопрос во всем мире. Если ты небрежно или неэффективно делаешь маленький кусочек работы, например, не вовремя позвонил, поехал или несвоевременно начал реализовывать на бумаге договоренность, которую политически достиг с руководством компании президент страны, то ты просто теряешь вакцину", - добавил он.

По словам Корниенко, в Украине "серьезные ямы" с вакцинацией в выходные.

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На прошлой неделе в Верховную Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова. Он руководит Минздравом с марта прошлого года. Зато Степанов записал видеообращение, в котором заявил, что не писал никаких заявлений, а представления премьера о его отставку объяснил тем, что он слишком активно отстаивал интересы медиков. Кадровые вопросы запланировали рассмотреть во вторник, 18 мая, на внеочередном заседании Рады.